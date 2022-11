Unser Fachkräfte-Duo „betonierte“ die Konkurrenz

Die Begriffe Fachkraft und Bildung gehen Hand in Hand. Ein ganz wichtiger Talentepool an Fachkräften sind die NÖ Berufsschulen. 17.431 junge Menschen absolvierten im Schuljahr 2021/2022 im Rahmen der dualen Ausbildung an 18 Berufsschulstandorten eine Lehre in Niederösterreich - und es werden jährlich 300 mehr. Insgesamt können die jungen Niederösterreicher aus mehr als 200 Lehrberufen wählen.

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister