Endlich ein Neuner: „Wer soll sonst Tore machen?“

Deutschland hat wieder „eine Neun“

Die ARD-Sportschau jubelt in ihrem Online-Portal: „Niclas Füllkrug ist zumindest für den Moment die Lösung, nach der die Eliteauswahl des DFB lange gesucht hat.“ Deutschland habe endlich wieder eine Neun. Für die meisten ist klar: Gegen Costa Rica am Donnerstag, wenn’s für Deutschland um den Aufstieg geht, wird Füllkrug in der Startformation stehen. Zulasten Thomas Müllers. So wird’s jedenfalls weitgehend eingeschätzt. Zumal auch Bundestrainer Hansi Flick vom neuen Nationalhelden begeistert war. „Das ist der Grund, warum er (Anm.: Füllkrug) auf dem Platz ist. Er hat zehn Tore in der Bundesliga geschossen. Die Entschlossenheit, mit der er abschließt, hat uns gutgetan“, so Flick.