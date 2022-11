Belgien gegen Marokko ab 14 Uhr LIVE

Mit Besorgnis wurde die Partie in Belgien analysiert. Anders als De Bruyne gaben sich andere Spieler betont gelassen. Axel Witsel meinte: „Wenn wir siebenmal so spielen müssen, um am Ende das Turnier zu gewinnen, unterschreibe ich sofort.“ Marokko ist auf dem Papier ein schwerer Gegner als die Kanadier. Die Nordafrikaner rangen Kroatien in ihrem ersten Spiel in Katar ein 0:0 ab. Gelingt ihnen dies auch gegen Belgien, wartet zum Abschluss der Gruppe noch das vermeintlich leichte Los Kanada.