Wie Cordoba | 1984? Realität 2022!

Wie Cordoba. Mit massiver Kritik waren die deutschen Fußballstars vor ihrem ersten WM-Spiel in Katar konfrontiert gewesen. Vollmundig hatte man zunächst angekündigt, man wolle gegen die Menschenrechtsverletzungen des Veranstalterlandes Katar ein Zeichen setzen, daher werde Kapitän Manuel Neuer mit der „One Love“-Schleife ins Spiel gehen. Doch nachdem die FIFA angekündigt hatte, die Schleifenträger mit Gelben Karten zu verwarnen, hatte Neuer & Co der Mut verlassen. Quittiert wurde dieses saft- und kraftlose Verhalten mit heftiger Kritik zu Hause in Deutschland - samt Aufforderung, das Team möge die WM boykottieren und die Heimreise antreten. Das Team blieb. Und es reichte gerade einmal zu einem stillen Protest vor dem Spiel - beim Mannschaftsfoto hielten sich die deutschen Spieler mit der Hand den Mund zu. „Mund zu statt Mund auf - das ist zu wenig“ kritisierte „Bild“ darauf online. Schwacher Auftritt vor dem Spiel - doch was dann auf dem Spielfeld folgte sollte noch schlimmer sein. „Mund zu - und trotzdem auf die Schnauze bekommen“ titeln wir heut. Denn gegen Fußballzwerg Japan schlitterten die deutschen Stars saft- und kraftlos in eine völlig unerwartete 1:2-Pleite. „Das fühlt sich an wie Cordoba“, jammerte der ARD-Reporter. Ja, eine historische Niederlage für die Deutschen wie vor 44 Jahren gegen Österreich bei der WM in Argentinien. Es soll gestern manche Österreicher gegeben haben, die sich ein wenig als Japaner fühlten… Und was sagte Kapitän Neuer nach der peinlichen Pleite? Es wäre mehr Selbstvertrauen notwendig gewesen. Wie wahr: Mehr Selbstvertrauen, mehr Mumm - das wäre auch schon beim „One Love“-Schleifchen notwendig gewesen!