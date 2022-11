Krampus-Truppe schlug in Braunau gleich zweimal zu

Der zehnjährige Jonas, der mit einem Mittelfußbruch im Spital behandelt werden musste, und seine Familie aus Geretsberg sind offenbar nicht die einzigen, die sich an den Krampuslauf am vergangenen Samstag in Braunau nur mit gemischten Gefühlen zurückerinnern. Denn wie die „Krone“ erfuhr, soll am selben Abend auch eine weibliche Zuseherin eine schmerzhafte Begegnung mit einem maskierten Teilnehmer am eigenen Leib einstecken haben müssen.