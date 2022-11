Braunau: Krampus brach Bub (10) bei Umzug den Fuß

Das Ehepaar Kerstin und Florian K. aus Geretsberg hatte am Samstag mit seinen Kindern Jonas (10), Liam (4) und Marco (1) den Perchtenlauf in Braunau besucht. „Die Veranstaltung begann wirklich schön. Die Stimmung war bei allen gut, alles schien friedlich. Die Kinder hatten mit den Krampussen ihre wahre Freude, durften sie angreifen, Faust an Faust mit ihnen abklopfen und wurden sogar gestreichelt“, sagt Florian K.