Schweiz gegen Kamerun ab 11 Uhr LIVE

Beim Gegner, den „Unzähmbaren Löwen“, waren hingegen zuletzt internationale Erfolge rar gesät. Von den letzten 15 WM-Spielen konnten die Kameruner - die bereits zum achten Mal an einer WM teilnehmen, was afrikanischer Rekord ist - nur eines gewinnen. Das will Coach Rigobert Song ändern. Große Namen sind in seiner Elf Mangelware, mit Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern München als Ausnahme. Der Stürmer hat sich im Herbst mit vielen Toren in den Vordergrund geschossen.