Rückkehr nach Linz: ÖFB-Team spielt in neuer Arena

Österreichs Nationalteam der Männer wird mit einem Doppel in Linz in die Qualifikation für die Fußball-EM 2024 in Deutschland starten. Das Team von Ralf Rangnick trifft in der dann neu eröffneten Raiffeisen Arena am 24. März auf Aserbaidschan, am 27. folgt die Partie gegen Estland (jeweils 20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker). Das letzte offizielle Bewerbsspiel in Linz fand 1981 gegen Finnland statt, Österreich siegte 5:1.