Neue GaN-Chips sollen beim Energiesparen helfen

Schnellerer Datentransfer

Energiewandlungsverluste zu minimieren sei außerdem ein wichtiges Thema bei der Integration von Microgrids - also lokalen Teilnetzen aus Photovoltaik, Wind und Speichertechnologien - in das intelligente Stromnetz („Smart Grid“). Und schließlich wurde auch an GaN-Verstärkermodulen geforscht, die beim schnellen Datentransfer helfen sollen, wie er für blitzschnelles Videostreamen oder die Kommunikation im Internet der Dinge nötig ist.