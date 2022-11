Westbahn erhöht Gehälter um 7,5 Prozent

Am Sonntagabend wurde mitgeteilt, dass die Arbeitgeberseite die Verhandlungen zu einem neuen Kollektivvertrag (KV) unterbrochen hatte. Die Gewerkschaft meinte, mehrfach entgegengekommen zu sein, und das Angebot auf ein Plus von 400 Euro angepasst zu haben. Sie hatte bereits während der Verhandlungen mit Streiks gedroht, ein bundesweiter soll zunächst am Montag abgehalten werden. Derzeit (Der KV gilt noch bis 30. November, Anm.) liegt das Mindestgehalt für Angestellte von Eisenbahnunternehmen bei 1878,24 Euro brutto (40-Stunden-Woche) beziehungsweise 1820,18 Euro brutto (38,5 Stunden).