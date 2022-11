Rot-weiß-rote „Hiebe“ - Italien „gedemütigt“

Gazzetta dello Sport: „Ein schlechtes und deprimiertes Italien verliert gegen die Österreicher zum ersten Mal seit 1960. Die erste Halbzeit ist verheerend. Am Tag des WM-Beginns ohne Italien bricht Mancinis Nationalelf in Wien zusammen. Schwach und konfus, die Azzurri sind schon in Ferienstimmung. Wer auf ein Wachstum der Squadra gehofft hatte, hat eine kalte Dusche erlebt“.