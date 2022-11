Premium-Urlaub am Bauernhof in Kärnten gewinnen

Vier Urlaub-am-Bauernhof-Betriebe haben in Kärnten alte leerstehende landwirtschaftliche Gebäude in exklusiver 5-Sterne-Qualität revitalisiert und erstklassige Wohlfühl-Urlaubsoasen mit Erzählkraft geschaffen. Mit dem Landesverband Urlaub am Bauernhof in Kärnten und der „Krone“ haben Sie jetzt die Chance auf vier Luxus-Urlaube.