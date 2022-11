Tragisch: 76-Jähriger starb bei Sturz von Leiter

Was für ein tragischer Unfall: Als ein 76-jähriger Oststeirer am Donnerstag mit Baumschnitt-Arbeiten beschäftigt war, stürzte er drei Meter tief von der Leiter. Und verletzte sich dabei so schwer, dass es keine Rettung mehr für ihn gab. Die Ehefrau fand ihren verunglückten Gatten.