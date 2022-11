Macron über Katar: „Muss Sport nicht politisieren“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich gegen Kritik an seinem möglichen Besuch der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verteidigt, wenn die französische Mannschaft ins Halbfinale oder Endspiel gelangt. „Ich glaube, man muss den Sport nicht politisieren“, sagte Macron am Donnerstag während einer Asienreise in Bangkok.