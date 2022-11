Stolpersteine als Zeichen gegen das Vergessen

Johanna Hofmann und ihre Kinder Anna, Josef und Siegmund lebten bis zum Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland in Bruck an der Mur, in der Herzog-Ernst-Gasse 7 befand sich ihr letzter frei gewählter Wohnsitz. An diesem Wohnsitz, an dem sich auch der Hauptsitz des Familienunternehmens befand, werden die ersten vier Stolpersteine in Bruck an der Mur verlegt.