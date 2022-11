Sein großes Herz stürzte ihn in die Schuldenfalle

Aber das Geld war nicht für ihn. Als seine Lebensgefährtin nach langer Leidensgeschichte verstorben ist, hat er sein Herz an einen alten Hund gehängt. Der Grazer konnte nicht mitanschauen, wie er gehalten wurde, borgte sich Geld aus um ihn abkaufen zu können - und nahm einen Kredit auf, um ihm durch eine OP endlich ein schmerzfreies Leben zu ermöglichen. Der Start in eine Schuldenspirale. Alles in allem haben sich hundert Tierarztrechnungen angesammelt