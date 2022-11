Trainer gesucht: „Es braucht Ecken und Kanten“

Heute wird sich der 55-Jährige noch bei den Spielern verabschieden, bis auf Weiteres leiten Co-Trainer Alex Marchat und Tormanntrainer Christian Gratzei die Einheiten. Ob dieses Duo in weiterer Folge beim Verein bleibt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Es ist nämlich noch nicht klar, wer Hartberg in den Abstiegskampf 2023 führen wird. Und mit welchem Team der Neue agieren will.