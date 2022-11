Ronaldo: „Gary Neville hat mich für Ruhm benutzt“

„Er nutzt das aus“

„Zuzuhören, wenn Ex-Kollegen oder Teamkollegen einen kritisieren, wenn sie nur einen Standpunkt sehen - das ist einfach“, so der 37-Jährige. Es wäre schwer für ihn zu sehen, wie ihn Leute, die mit ihm in der Umkleidekabine gesessen sind, so scharf in die Kritik nehmen. Auf die Frage, ob Neville seinen Namen benutzt habe, um Aufmerksamkeit zu erregen, antwortete Ronaldo: „Ich denke schon. Er nutzt das aus, weil er nicht dumm ist. Ich bin der meistgefragte Spieler der Welt. Das ist kein Zufall."