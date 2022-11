Cristiano Ronaldo unter Beschuss der United-Fans

Mit dieser Aussage hat sich Cristiano Ronaldo bei Manchester United wohl endgültig ins Aus manövriert. In einem TV-Interview am Sonntag erklärte der Portugiese, man habe ihn in Old Trafford „betrogen“ und dränge ihn aus der Mannschaft, vor Trainer Erik ten Hag habe er keinen Respekt. Die Fans rechnen nun mit dem Stürmer ab.