Wiener Viktoria knöpft TWL Elektra drei Punkte ab!

Wiener Viktoria besiegt überraschend TWL Elektra, Scheiblingkirchen feiert einen Derbysieg in Wiener Neustadt und Stripfing marschiert weiter Richtung Meistertitel. Die 16. Runde in der Regionalliga Ost war an Spannung wieder nicht zu übertreffen. Bei uns gibt es die ganze Sendung im Video.