Mieter frieren, weil in Wohnhaus Löcher klaffen

Im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in der Hofwiesengasse in Hietzing zieht es. Grund dafür sind Löcher in der Hausmauer, die seit Monaten nicht verschlossen werden. Seit mittlerweile vier Jahren wird das Dachgeschoß des Wohnhauses ausgebaut. Zu allem Überfluss hat der Bauherr vor ein paar Monaten angefangen, einen Aufzug zu errichten, mit fatalen Folgen für alle Hausbewohner.