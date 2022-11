Späte Treffer ziehen Rossis Minnesota den Zahn

Sechs Minuten vor dem Ende lagen die Wild durch Treffer von Frederick Gaudreau (7.) und Connor Dewar (44.) mit 2:0 in Front. In den Schlussminuten schlugen die Sharks in Person von Steven Lorentz (54.) und dem deutschen Nico Sturm (56.) zurück. Im Penaltyschießen hatten dann die Gäste das bessere Ende für sich. Rossi hält in der aktuellen Saison weiterhin bei einem Assist.