Bayern-Stars bei Bradys München-Show ausgepfiffen

Das sind Leroy Sane, Alphonso Davies und Leon Goretzka so nicht gerade gewohnt. Als NFL-Superstar Tom Brady mit seinen Tampa Bay Buccaneers am Sonntag in der Münchner Allianz Arena gastierte, waren die Bayern-Profis live dabei, um sich das Spektakel aus nächster Nähe anzusehen - und wurden mit einem Pfeifkonzert empfangen.