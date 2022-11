Wie ein Vergewaltiger für einige zum Helden wird

Was kommt da noch alles? Am 22. November will eine Schartner Bürgerinitiative für ihr bundesweit berüchtigtes „Unschuldslamm“, Ex-Bürgermeister Jürgen Höckner (ÖVP), demonstrieren. Ob diese Aktion dem umtriebigen Ex-Politiker viel bringt, sei dahingestellt. Indes ist die Empörung über die Landesehrung für den verurteilten Vergewaltiger bei den Frauen fraktionsübergreifend groß. Eine Ausreißerin gibt es aber.