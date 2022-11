Die Tiroler Adventmärkte starten wieder durch

Tradition in der Stadt, am Wasser und auf der Burg

An diese Zeit will heute niemand mehr denken. Tirols Adventmarkt-Veranstalter stehen in den Startlöchern. Am 15. November geht es in der Innsbrucker Altstadt und am Marktplatz los. Am 18. November unter anderem am Bergisel, wo die Kaiserweihnacht beheimatet ist. Bis Anfang Dezember werden es in ganz Tirol immer mehr Märkte: Kufstein, Rattenberg, St. Johann, Seefeld, Hall und Achensee sind nur einige der Schauplätze.