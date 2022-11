„Niemand hat das Recht auf einen Hausarzt“

Ganze 230 Patienten an einem einzigen Tag zählte eine Ärztin am Attersee. „Wenn man rechnet, dass 50 Patienten an einem Tag mit vier Stunden Öffnungszeit bedeuten, dass man pro Patienten gerade einmal fünf Minuten Zeit hat, kann man sich ausrechnen, dass das eigentlich untragbar ist“, sagt Wolfgang Ziegler, Hausarzt in Kremsmünster und Sprecher der niedergelassenen Mediziner in OÖ.