Die Schallplatte erhält ein neues Zuhause

Hersteller können Nachfrage kaum erfüllen

„Der Trend ist so enorm, dass die Presswerke gar nicht nachkommen, man kriegt derzeit nur ein Drittel von dem, was man bestellt“, verrät Fernandez. Es sind keineswegs nur Nostalgiker, die zur schwarzen Scheibe greifen. „Man wird beim Streamen so belanglos zugedödelt, da wollen sich auch junge Menschen wieder bewusster mit Musik auseinandersetzen“, glaubt Fernandez, der künftig bei After Work-Partys zum gemeinsamen Auflegen einladen wird.