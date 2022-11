Salzburg-Youngster fährt mit Kroatien zur Katar-WM

„Die Nations League gibt uns das Recht, hohe Erwartungen zu haben“, sagte Dalic. „Wir haben Topspiele abgeliefert und sind zurecht optimistisch.“ Aus seinem Team, das bei der WM 2018 in Russland erst im Finale Frankreich unterlegen war, habe aber nur ein Akteur in der kroatischen Liga gespielt. In seinem aktuellen Aufgebot sind es sechs. „Das Glück ist, dass die jungen Spieler ältere an ihrer Seite haben, um zu reifen“, meinte Dalic.