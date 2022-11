Renault neu geordnet: Verbrenner nun mit Chinesen

Renault trennt E-Auto- und Verbrenner-Geschäft. Für die Entwicklung batteriebetriebener Fahrzeuge ist künftig der neu gegründete eigenständige Geschäftsbereich „Ampere“ zuständig, die E-Mobile werden aber weiter unter der Marke Renault vertrieben. Außerdem fällt die Software-Entwicklung in die Verantwortung der neuen Sparte. Renault kündigt in diesem Bereich eine Kooperation mit Google und Qualcomm an.