Signal erweitert Messengerdienst um Story-Funktion

„Wir haben das Story-Feature entwickelt, weil es eine beliebte Funktion ist, die unsere Nutzer wollten. Und weil wir sicherstellen wollen, dass die Menschen, in welcher Form sie auch kommunizieren möchten, das sicher und privat tun können“, so Signal-Präsidentin Meredith Whittaker in einer Mitteilung. Wie alles andere bei Signal sei die neue Funktion mit einem Fokus auf Privatsphäre und Datenschutz entwickelt worden: „Kein Tracking, keine Überwachung und - ganz wichtig - keine lästige Werbung“, verspricht Whittaker.