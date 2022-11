Darum sollten sich Ex-Raucher gesund halten

„In dieser Kohortenstudie mit 159.937 früheren Rauchern (...) zeigte sich, dass diejenigen, die die Empfehlungen bezüglich des Körpergewichts, Ernährung, Sport und Alkoholkonsum am besten umsetzten, im Vergleich zu Ex-Rauchern mit der geringsten Adhärenz (zu den Empfehlungen; Anm.) eine um 27 Prozent geringere Gesamtsterblichkeit (alle Ursachen; Anm.) aufwiesen. Eine Korrelation gab es auch zur Sterblichkeit durch Krebs, Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen“, schrieben Maki Inoue-Choi und Co-Autoren in der in JAMA Network Open erschienen Studie.