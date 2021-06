Der Start in ein rauchfreies Leben

Der Weg in die tschicklose Freiheit

So funktioniert der Weg zum Rauchstopp: Das Programm basiert auf sechs Sitzungen in Kleingruppen unter der Leitung einer Psychologin. Bei den einzelnen Kursterminen warten ausführliche Gruppengespräche, individuelle Tipps zur Unterstützung beim Rauchstopp, eine Analyse des eigenen Rauchverhaltens, verschiedene Motivationstechniken und die Entwicklung von alternativen Verhaltensweisen. Auch 240 Seminare in Betrieben wurden von den Experten bereits abgehalten. Und als Corona-Alternative wurden auch die telefonischen Beratungen verstärkt eingesetzt. Kostenpunkt? Für alle Kursvarianten gibt es eine einmalige Gebühr von nur 30 Euro. Nur so zum Vergleich: Zwei Schachteln Zigaretten am Tag kosten pro Jahr mehr als 3700 Euro – im Übrigen ergibt das insgesamt 14.600 Tschick in zwölf Monaten . . .