Schicker Rapid-Sportchef und Peschek zum LASK?

Schicker dementiert

So soll bei Rapids neuer Führung schon laut über Andreas Schicker „nachgedacht“ worden sein. Inklusive Kontaktaufnahme. Was Sturms Sportchef dementiert: „Da ist nichts dran. Bei Sturm passt alles, ich habe das Gefühl, dass wir noch nicht am Ende sind. Der Pfeil zeigt nach oben.“