Wird Mordverdächtiger nach Kärnten ausgeliefert?

DNA-Spuren wiegen schwer: 14 Jahre nach dem Mord an der 49-jährigen Italienerin Anna T. in einem Wald bei Völkermarkt glaubt die heimische Justiz, den Täter aufgrund von Tatortspuren zu kennen. Praktischerweise sitzt der Mordverdächtige Brahim A. (48) auch schon hinter Gittern - allerdings in Rom. Bis Ende 2026 ist er dort wegen Geldwäsche und Hehlerei in Haft.