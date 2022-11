Arzt übersah Tumor: Pech für den Patienten?

Schmerzen im Unterbauch hatte ein Kärntner Allgemeinmediziner, also überwies er sich selbst an einen radiologischen Facharzt. Dieser konnte bei der Computertomografie nichts Auffälliges entdecken. Der Patient war zunächst beruhigt, die Beschwerden vergingen aber nicht. Ein gutes halbes Jahr später erhielt er dann im Klinikum Klagenfurt die schreckliche Diagnose: Krebs! Der Tumor war bereits so groß, dass Niere und Harnleiter entfernt werden mussten. Seiner Ansicht nach hätten seine Medizinerkollegen einen Kunstfehler begangen, weil sie das Karzinom im Anfangsstadium übersehen hatten.