Auf Lamborghini-Adventmarkt folgt kleiner Eistraum

Am 19. November öffnet der Wiener Christkindlmarkt wieder seine Tore. Heuer jedoch in einer neuen Aufmachung. So gibt es in diesem Jahr rund ein Drittel weniger Marktstände als bisher. Dadurch wurden neue Freiflächen geschaffen. Highlights sind zum Beispiel das neue Etagenkarussell von „Lamborghini“. Und auch der Eistraum kehrt aus Gründen der Energiesparsamkeit in verkleinerter Form zurück. Indes waren bewaffnete Wachen bei der Christkindlmarkt-Pressekonferenz. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.