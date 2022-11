Frühes Aus in Paris! Nadal bei Finals nur Statist?

Nach Wien-Sieger Daniil Medwedew ist am Mittwochabend beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy auch Rafael Nadal vorzeitig ausgeschieden. Der 36-jährige Spanier scheiterte am US-Amerikaner Tommy Paul, den Dominic Thiem vergangene Woche in Wien knapp niedergerungen hatte, mit 6:3,6:7(4),1:6. Nadal hatte nach dem ersten Satz nach einem Break schon zum 3:1 aufgeschlagen. Dies hat den 22-fachen Grand-Slam-Sieger nicht optimistisch für die ATP Finals vom 13. bis 20. November gemacht.