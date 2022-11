„Was Jaissle da gemacht hat, war fahrlässig“

Adamu blieb hinter seinen Möglichkeiten, Solet wurde sogar zum Sicherheitsrisiko für seine Mannschaft! In der 40. Minute humpelte er in einem Laufduell Milans Topstar Leao hinterher - die Bullen hatten Glück, dass kein Gegentreffer daraus resultierte. Jaissle ließ Solet zunächst aber weiterspielen und wechselte erst in der Pause. Sehr zum Unverständnis des „Sky“-Experten Didi Hamann.