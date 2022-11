Transferkaiser Salzburg ist die Nummer 3 der Welt

Der Vergleich mit Salzburgs Konkurrenten in der Champions League ist aber allemal einen Blick wert. Während sich Dinamo Zagreb mit einem Plus von rund 113 Millionen Euro mehr als beachtlich aus der Affäre zieht, scheint bei den beiden Giganten Milan und Chelsea Geld keine Rolle zu spielen. Die „Rossoneri“ verbuchten in den vergangenen fünf Jahren ein Minus von über 410 Millionen, bei den „Blues“ aus London sind es sogar fast 500!