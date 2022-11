„Die Salzburger bekommen von mir die Höchstnote“

Wie schätzen Sie Salzburgs Chancen in Mailand ein?

Sie sind alles andere als chancenlos! Wenn wir das Bayern-Spiel (1:7, Anm.) weglassen, haben sie sich auswärts immer gut verkauft, ich denke da etwa auch an das 3:4 seinerzeit in Liverpool. In dieser Salzburger Truppe steckt große Qualität, sie können diesmal den Punch setzen, der bisher noch gefehlt hat. Es geht nur um Kleinigkeiten.