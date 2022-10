Barca-Präsident ruft an, doch Messi lässt läuten

Finanzspielerei

Dabei würde Barcelona den 35-Jährigen am liebsten so schnell wie möglich wieder zurück an Bord begrüßen. Während des Winter-Transferfensters darf der Verein nämlich jeden Euro, den er erwirtschaftet, in Neuzugänge investieren, also im Verhältnis 1:1. Wie die spanische „Sport“ berichtet, gelten kommenden Sommer jedoch wieder andere Regeln. Für einen neuen Profi im Kader wird Barca dann das Vierfache vom Wert des Spielers erwirtschaften müssen. Ein Dilemma, das Messi jedoch herzlich egal zu sein scheint.