Bursche drohte Mann mit Messer und kassiert Schlag

Ein Streit zwischen einem 15-jährigen Iraker und einem 34-jährigen Österreicher in einem Geschäft lief am Samstag gegen 15.45 Uhr gänzlich aus dem Ruder. Nach ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Einheimische vom Jugendlichen mit einem Klappmesser bedroht. Daraufhin habe er dem 15-Jährigen einen Schlag gegen das linke Ohr versetzt, ihn am Hals gepackt und verbal bedroht haben. Der Iraker erlitt dabei erhebliche Verletzungen am Ohr und Würgemale am Hals.