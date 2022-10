Handball: Fivers ziehen in dritte EC-Runde ein

Die Kremser fertigten den griechischen Klub Pylea aus Thessaloniki daheim 34:25 (16:12) ab. Das wohl nur noch als Formsache zu erledigende Rückspiel am Sonntag steigt ebenso in der Wachau. Die Bregenzer unterlagen in Slowenien gegen Velenje 30:33 (17:14). Die Retourpartie geht am 5. November in Vorarlberg in Szene.