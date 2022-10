„Inakzeptabel!“ Alonso nimmt FIA-Dame in Schutz

Im Netz gab es nach dem USA-GP jedenfalls viel Kritik an der Rennleitung, insbesondere an der Spanierin Silvia Bellot. Bellot, die auch Renndirektorin der Formel 2 und der Formel 3 ist, gehörte zu den vier Stewards, die die Entscheidung über die ursprüngliche Strafe getroffen hatten. Alonso nimmt die FIA-Kommissarin jetzt in Schutz. „Diese Art von Verhalten ist sowohl im Sport als auch in der Gesellschaft inakzeptabel. Umso mehr, wenn sich die Kommentare gegen Freiwillige unseres Sports und Offizielle richten“, schreibt er in seiner Instagram-Story.