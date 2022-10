Alonso: „... dann bekommt Formel 1 Riesenproblem“

„Fehlentscheidung“

Doch nun wehrt sich Alpine. „Wir protestieren, weil der Protest von Haas außerhalb des Zeitfensters erfolgt ist. Und da gab es noch mehr solcher Dinge: Dass die FIA mir keine schwarz-orange Flagge gezeigt hat“, beklagt der zweifache Weltmeister (2005 und 2006) vor dem Rennen in Mexiko. Und er kritisiert die Sportkommissare: „Sie hielten das Auto für sicher, um damit weiterzufahren. Das Auto ging in den Parc ferme, hat alle Checks bestanden - und dann kam der Protest, aber der kam zu spät. Alles in allem glaube ich, gibt es keinen Zweifel daran, dass hier eine Fehlentscheidung vorliegt.“