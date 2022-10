Nach Budgetstrafe: Erste Änderung bei Red Bull

Das Formel-1-Team von Red Bull will als Folge der Verurteilung wegen der Überschreitung der Kostengrenze in der vergangenen Saison sein Personal in der Buchhaltung und in der Rechtsabteilung aufstocken. Das erklärte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko am Rande des Grand Prix von Mexiko gegenüber ServusTV. Der Weltmeister-Rennstall muss wegen des Vergehens 7 Mio. US-Dollar (6,97 Mio. Euro) Strafe zahlen. Zudem wurde etwa die Windkanal-Testzeit um 10 Prozent beschnitten.