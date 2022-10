Kirchen-Thermostate stehen auf maximal 13 Grad

Ausnahmen für Kinder und Senioren

Und in Innenräumen von kirchlichen Einrichtungen ist die „Zieltemperatur“ von 19 Grad vorgegeben, eine Empfehlung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin. Ausgenommen sind besonders sensible Bereiche wie Kindergärten, Seniorenheime oder Schulen. In Kirchen war es schon bisher kühl - zum Schutz der Kulturgüter müssen dort Temperaturschwankungen vermieden werden. In beheizten Gotteshäusern bleibt das Thermostat auf 13 Grad eingestellt.