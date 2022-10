Sinner spaziert gegen Garin locker in zweite Runde

Vorjahres-Halbfinalist Jannik Sinner hat am Nationalfeiertag in der Wiener Stadthalle das Achtelfinale erreicht. Der als Nummer 6 gesetzte Italiener besiegte in einem Duell zweier diesjähriger Wimbledon-Viertelfinalisten den Chilenen Cristian Garin nach 73 Minuten sicher mit 6:3,6:2. Sinner trifft nun bei den Erste Bank Open auf den Argentinier Francisco Cerundolo, der in Runde eins den Österreicher Filip Misolic ausgeschaltet hatte.