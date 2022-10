60-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der 60-Jährige aus Graz fuhr mit seinem Fahrrad gegen 14.20 Uhr auf dem Eggenberger Gürtel zwischen Pkws, die vor einer Kreuzung angehalten hatten durch, um so die Fahrbahn zu überqueren. Zur selben Zeit fuhr ein 26-Jähriger aus Graz mit seinem Pkw auf dem Rechtsabbiegestreifen des Eggenberger Gürtel in Richtung Süden an den angehaltenen Fahrzeugkolonnen vorbei. Es kam zu einer Kollision mit dem Radfahrer, der auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in das UKH Graz eingeliefert.