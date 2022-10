Datenschutz-Negativpreis für EU, TikTok und Amazon

Einen weiteren Sieg auf EU-Ebene gibt es in der Kategorie „Politik“ zu vermelden und zwar dank EU-Innenkommissarin Ylva Johansson und ihrem Wunsch nach einem Ende der Verschlüsselung von heiklen Daten: Johansson und die EU-Kommission sehen „diesen Trend zum Selbstschutz nicht so gerne, denn wenn Informationen verschlüsselt sind, kann ein Überwacher nicht mehr einfach mitlesen“, begründet die Jury ihre Wahl. So wolle die EU-Kommission Onlinedienste zwingen, Inhalte ihrer Nutzer nach Missbrauchsdarstellungen und Grooming zu durchforsten - selbst in verschlüsselten Chats. Die Rechtsstaatlichkeit der Pläne von Johansson wurden allerdings bereits innerhalb der Kommission in Frage gestellt. Auch die Award-Vergebenden erinnern: „Es gibt das Briefgeheimnis, es gibt das Telekommunikationsgesetz und es gibt die Menschenrechte, die das eigene Heim und die private Kommunikation unter einen besonderen Schutz stellen.“